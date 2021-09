Liliana Segre riceve l’Ordine al merito dalla Germania: “Sento il peso della mia età. Mi sono fatta tante domande, senza trovare risposte” (Di venerdì 24 settembre 2021) La Repubblica Federale di Germania ha conferito l’Ordine al merito alla senatrice Liliana Segre, sopravvissuta all’Olocausto. La consegna dell’onorificenza è avvenuta nella Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, sede di rappresentanza del presidente del Senato. A consegnare il più alto riconoscimento istituzionale tedesco è stato l’ambasciatore di Germania, Viktor Elbing. “sono molto onorata ma anche colpita nel profondo – ha detto al senatrice – È un’occasione per meditare sul mio lungo e doloroso percorso di riconciliazione con la Germania. Rivedo lo storico gesto del Cancelliere Willy Brandt, che nel 1970 nella sorpresa generale si inginocchiò a Varsavia davanti al monumento ai caduti del Ghetto. Ripenso alle migliaia di intellettuali e di insegnanti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 settembre 2021) La Repubblica Federale diha conferitoalalla senatrice, sopravvissuta all’Olocausto. La consegna dell’onorificenza è avvenuta nella Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, sede di rappresentanza del presidente del Senato. A consegnare il più alto riconoscimento istituzionale tedesco è stato l’ambasciatore di, Viktor Elbing. “molto onorata ma anche colpita nel profondo – ha detto al senatrice – È un’occasione per meditare sul mio lungo e doloroso percorso di riconciliazione con la. Rivedo lo storico gesto del Cancelliere Willy Brandt, che nel 1970 nella sorpresa generale si inginocchiò a Varsavia davanti al monumento ai caduti del Ghetto. Ripenso alle migliaia di intellettuali e di insegnanti ...

