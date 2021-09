L'ex presidente catalano Puigdemont arrestato in Sardegna (Di venerdì 24 settembre 2021) L'ex presidente della Catalogna, Carles Puigdemont, su cui pendeva un mandato internazionale emesso dalla Corte suprema spagnola, è stato arrestato dalla polizia in Sardegna. Lo riportano i media ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 24 settembre 2021) L'exdella Catalogna, Carles, su cui pendeva un mandato internazionale emesso dalla Corte suprema spagnola, è statodalla polizia in. Lo riportano i media ...

Advertising

Adnkronos : #Spagna, ex presidente catalano #Puigdemont arrestato in Sardegna. - nicola_pinna : I paradossi di un arresto #Puigdemont catturato proprio ad #Alghero, la città che si considera una frazione della C… - RaiNews : Il leader dell'indipendentismo catalano Carles Puigdemont avrebbe dovuto partecipare a un incontro con il movimento… - GiovannaLaura18 : RT @BlogHelis: La polizia italiana ha arrestato il Presidente catalano @KRLS Puigdemont ad Alghero. iRS, ProgReS e Torra ne chiedono l'imme… - alcaldeseu : RT @Matteo_Angioli: Grave l’arresto a Alghero dell’ex presidente catalano #Puigdemont. L’ordine di arresto europeo era stato sospeso in att… -