L’ex presidente catalano Puigdemont arrestato in Sardegna Il legale | “Lo rilasceranno” Proteste sotto il consolato italiano a Barcellona

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 24 settembre 2021)Carlesè statoin, dove il leader indipendentista si era recato per partecipare ad una serie di incontri. Come si legge sulla pagina Facebook del politico, il fermo è avvenuto all’aeroporto di Alghero., trasferito in carcere a Sassari, era atterrato sull’isola perché nei prossimi giorni avrebbe dovuto partecipare all’edizione annuale dell’Adifolk, festa internazionale della cultura popolare catalana. Dopo aver trascorso la notte nel penitenziario, il leaderè in attesa di disposizioni da parte del giudice della Corte d’Appello locale, anche se Madrid non molla la presa e in una nota del governo afferma che “deveporsi all’azione ...