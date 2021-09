Lei è vaccinato oppure no? Myrta Merlino incalza il leghista Bagnai | finisce in disgrazia | gelo in studio | Video

(Di venerdì 24 settembre 2021) Albertoè il perfetto esempio del caos che regna nella Lega sul vaccino. Per inseguire quattro scappati di casa che sostengono tesi no-vax, il responsabile economico del Carroccio è uno di quelli che continua ad avere posizioni ambigue sul tema. Al punto che se gli si chiede se èo meno, lui la prende come un'offesa personale. Ormai è diventato quasi un copione la reazione alla domanda mostruosa: “Lei è?”.a L'aria che tira glielo ha chiesto dopo aver provato a dialogare con, ma niente da fare, dato che il senatoreè rimasto fermo a parlare di “discriminazione” dei no-vax. Tanto che aggiunge: “Guardate che anche i vaccinati possono trasmettere il virus”. Verissimo, ma perché non dice anche che salvo ...

'Mi scusi ma?', domanda la Merlino. Vaccino, la mossa del governo: terza dose a tutti gli over 65. C'è anche la data 'Vuole la risposta di sinistra o di destra? - risponde - la ...si era? L'esperienza in ospedale la porta a dare consigli sul fronte vaccinale? 'No, non mi ero. E oggi il mio unico consiglio è quello di informarsi in modo plurale e di ...Treviso, 24 settembre 2021 – Sindaco senza green pass sposta l’ufficio all’esterno del municipio, lavora all’aria aperta in un gazebo per evitare tamponi e vaccino. “Non sono un no vax - chiarisce il ...Secondo uno studio pubblicato su Science l'immunità contro Covid-19 nelle persone vaccinate Moderna dura almeno sei mesi ...