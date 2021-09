Leader indipendentista catalano Puigdemont arrestato in Sardegna su mandato di Madrid (Di venerdì 24 settembre 2021) Roma, 24 set – Il Leader indipendentista catalano Carles Puigdemont è stato arrestato ieri in Sardegna, ad Alghero, dove stava per partecipare a un incontro con rappresentanti del movimento autonomista sardo. Puidgemont, promotore del referendum per il distacco della Catalogna dalla Spagna è stato fermato in esecuzione di un mandato del giudice Pablo Llarena della Corte Suprema spagnola. Il fermo è avvenuto subito dopo lo sbarco all’aeroporto di Alghero. La notizia è rimbalzata sui media spagnoli e successivamente confermata dall’avvocato difensore del politico, Gonzalo Boye. Secondo quanto riporta Adnkronos, Puigdemont si trova nella casa circondariale di Sassari. Il suo arresto però può scatenare una crisi diplomatica perché i catalani ritengono che ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 24 settembre 2021) Roma, 24 set – IlCarlesè statoieri in, ad Alghero, dove stava per partecipare a un incontro con rappresentanti del movimento autonomista sardo. Puidgemont, promotore del referendum per il distacco della Catalogna dalla Spagna è stato fermato in esecuzione di undel giudice Pablo Llarena della Corte Suprema spagnola. Il fermo è avvenuto subito dopo lo sbarco all’aeroporto di Alghero. La notizia è rimbalzata sui media spagnoli e successivamente confermata dall’avvocato difensore del politico, Gonzalo Boye. Secondo quanto riporta Adnkronos,si trova nella casa circondariale di Sassari. Il suo arresto però può scatenare una crisi diplomatica perché i catalani ritengono che ...

