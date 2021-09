Le terre rare tra Stati Uniti d’America e Repubblica Popolare della Cina (Di venerdì 24 settembre 2021) Le “terre rare”, chiamate anche metalli delle terre rare od ossidi delle terre rare, oppure lantanidi sono un insieme di 17 metalli pesanti bianchi morbidi. Gli usi, le applicazioni e la domanda di elementi delle terre rare si sono ampliati nel corso degli anni. A livello globale, la maggior parte delle terre rare è utilizzata per catalizzatori e magneti nelle tecnologie tradizionali e a basse emissioni di carbonio. Altri usi importanti delle terre rare sono applicabili alla produzione di leghe, vetri ed elettronica ad alte prestazioni, come per raffinazione del petrolio e additivi per diesel. Le terre rare in questa categoria sono utilizzate nei ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 24 settembre 2021) Le “”, chiamate anche metalli delleod ossidi delle, oppure lantanidi sono un insieme di 17 metalli pesanti bianchi morbidi. Gli usi, le applicazioni e la domanda di elementi dellesi sono ampliati nel corso degli anni. A livello globale, la maggior parte delleè utilizzata per catalizzatori e magneti nelle tecnologie tradizionali e a basse emissioni di carbonio. Altri usi importanti dellesono applicabili alla produzione di leghe, vetri ed elettronica ad alte prestazioni, come per raffinazione del petrolio e additivi per diesel. Lein questa categoria sono utilizzate nei ...

Ultime Notizie dalla rete : terre rare La GM presenta i motori per le future elettriche ... tecnologia che abbatte l'impatto ambientale e riduce al minimo la dipendenza da materiali pesanti delle terre rare (fondamentali per la produzione di batterie). Mentre il motore da 83 CV è a ...

Transizione ecologica: i rischi per l'automotive (e l'industria europea) ...settore che solo in Italia supera il 10% del Pil e a breve dovrà preoccuparsi sia dei costi di transizione sempre più alti nel processo di decarbonizzazione sia dell'approvvigionamento di terre rare, ...

Terre rare: gli oggetti insospettabili che le contengono Wise Society Archiviazione dati, il futuro è nei magneti a singola molecola Un team di ricerca dell'Università di Ottawa ha sviluppato un nuovo sistema molecolare che in futuro potrebbe aiutare a sviluppare soluzioni di archiviazione dati enormemente più capienti.

