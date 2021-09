Le nuove frontiere del fitness (Di venerdì 24 settembre 2021) Aggrappati a una gabbia o in equilibrio su una tavola ricurva, a zonzo in città (ma con addosso gli attrezzi da sci), appesi a una sbarra che sbuca in orizzontale da un camioncino ambulante. Strani ma veri, eppur si muovono. Sono gli italiani che stanno sperimentando le nuove tendenze del fitness raccolte in queste pagine, riassumibili in una soltanto, piuttosto ancestrale quanto proficua: «Allenarsi significa stare bene. Far andare via d'incanto la stanchezza, lasciarsi invadere dalla positività, sentirsi in armonia con gli altri e con se stessi» ricorda Giorgio De Faveri, coach di fitness e wellness con oltre 30 anni d'esperienza. Che di questo portentoso e sudaticcio fermento certifica l'ampliamento, innanzitutto anagrafico: «I cinquantenni, i sessantenni, persino i settantenni hanno iniziato a darsi da fare nell'ultimo anno. ... Leggi su panorama (Di venerdì 24 settembre 2021) Aggrappati a una gabbia o in equilibrio su una tavola ricurva, a zonzo in città (ma con addosso gli attrezzi da sci), appesi a una sbarra che sbuca in orizzontale da un camioncino ambulante. Strani ma veri, eppur si muovono. Sono gli italiani che stanno sperimentando letendenze delraccolte in queste pagine, riassumibili in una soltanto, piuttosto ancestrale quanto proficua: «Allenarsi significa stare bene. Far andare via d'incanto la stanchezza, lasciarsi invadere dalla positività, sentirsi in armonia con gli altri e con se stessi» ricorda Giorgio De Faveri, coach die wellness con oltre 30 anni d'esperienza. Che di questo portentoso e sudaticcio fermento certifica l'ampliamento, innanzitutto anagrafico: «I cinquantenni, i sessantenni, persino i settantenni hanno iniziato a darsi da fare nell'ultimo anno. ...

