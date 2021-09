Le critiche a Biden da destra e da sinistra, sull’immigrazione (Di venerdì 24 settembre 2021) A causa dell'espulsione di centinaia di migranti haitiani al confine tra Texas e Messico: è una storia che va avanti da giorni Leggi su ilpost (Di venerdì 24 settembre 2021) A causa dell'espulsione di centinaia di migranti haitiani al confine tra Texas e Messico: è una storia che va avanti da giorni

Advertising

ilpost : Le critiche a Biden da destra e da sinistra, sull’immigrazione - IAlianna_ : Il presidente Trump ha rilasciato una dichiarazione in cui esprime critiche e richieste per il 43° presidente Georg… - GiovanniCalcara : La Danimarca si schiera dalla parte degli Stati Uniti in una disputa con la Francia sui sottomarini. Secondo il pri… - Angelinidavide3 : @Massimo65755300 Mi piace il tw ?? … zero critiche per il biden ,un presidente dimezzato ( eletto per caso , ritiro… - mbbelluco : RT @riotta: La carica degli agenti della Migra a cavallo contro i profughi haitiani costa a Biden aspre critiche anche dal partito democrat… -