“Le avevano già avvelenato la tisana” | l’ordinanza dell’arresto delle figlie di Laura Ziliani e la finta ricostruzione dei fatti | VIDEO

Leggi su nextquotidiano

(Di venerdì 24 settembre 2021) Emergono sempre più dettagli nella vicenda di, la vigilessa trovata senza vita sulle rive dell’Oglio. Le indagini fanno ritenere che ”abbia trovato la morte all’internopareti domestiche per mano dei tre soggetti ivi presenti la sera dele che gli accadimenti successivi altro non siano che un tentativo di depistaggio posto in essere dagli autori del reato”. “è stata uccisa”: Arrestate duee il fidanzato della maggiore per la morte della donna scomparsa l’8 maggio e ritrovata senza vita in #Valcamonica l’8 agosto. Ordinanza del gip di #Brescia eseguita dai Carabinieri.#chilhavisto? https://t.co/D0JVbeuYly pic.twitter.com/I8F5EdeSry — Chi l’ha visto? (@chilhavistorai3) ...