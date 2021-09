Lazio, Muriqi: «Meritavamo il punto, ora testa al derby» (Di venerdì 24 settembre 2021) L’attaccante della Lazio Vedat Muriqi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Lazio Style Channel dopo il pareggio con il Torino: «Loro erano molto aggressivi, sapevamo che sarebbe stata una gara difficile. Abbiamo guadagnato il rigore all’ultimo: Meritavamo almeno un punto e per questo siamo contenti di aver pareggiato. Ora testa al derby». Riguardo il lieve calo della squadra nelle ultime partite ha risposto: «Giochiamo ogni tre giorni, noi giocatori siamo un po’ stanchi. In ogni caso, tutta la squadra cerca di lavorare bene e tutti si aiutano a vicenda. Questa partita ora è passata, pensiamo alla prossima». La conclusione è stata sul prossimo match contro la Roma: «Io personalmente sto cercando di aiutare la squadra. Non mi importa quanto gioco, voglio ... Leggi su footdata (Di venerdì 24 settembre 2021) L’attaccante dellaVedatha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni diStyle Channel dopo il pareggio con il Torino: «Loro erano molto aggressivi, sapevamo che sarebbe stata una gara difficile. Abbiamo guadagnato il rigore all’ultimo:almeno une per questo siamo contenti di aver pareggiato. Oraal». Riguardo il lieve calo della squadra nelle ultime partite ha risposto: «Giochiamo ogni tre giorni, noi giocatori siamo un po’ stanchi. In ogni caso, tutta la squadra cerca di lavorare bene e tutti si aiutano a vicenda. Questa partita ora è passata, pensiamo alla prossima». La conclusione è stata sul prossimo match contro la Roma: «Io personalmente sto cercando di aiutare la squadra. Non mi importa quanto gioco, voglio ...

