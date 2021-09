Lavoro nella pubblica amministrazione: ritorno in presenza dal 15 ottobre (Di venerdì 24 settembre 2021) Va verso la fine l'era dello smart working. La modalità ordinaria di Lavoro nelle pubbliche amministrazioni dal 15 ottobre tornerà a essere quella in presenza. Lo prevede il Dpcm firmato dal Presidente... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 24 settembre 2021) Va verso la fine l'era dello smart working. La modalità ordinaria dinelle pubbliche amministrazioni dal 15tornerà a essere quella in. Lo prevede il Dpcm firmato dal Presidente...

