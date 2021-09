lavori terza corsia, chiuso tratto Nodo Portogruaro – Latisana nel weekend (Di venerdì 24 settembre 2021) defaultAutovie Venete ha programmato nel fine settimana alcuni importanti lavori notturni nel tratto tra Alvisopoli – Nodo di Portogruaro dove sta proseguendo la costruzione della terza corsia. Il cantiere avanza e nel corso della settimana sono stati, infatti, gettati 350 metri cubi di calcestruzzo sulle campate di riva del nuovo cavalcavia di svincolo del Nodo. Dalle ore 20,00 di sabato 25 settembre alle 09,00 di domenica 26, invece, verrà chiuso in entrambe le direzioni di marcia il tratto compreso tra l’allacciamento A4/A28 (Nodo di Portogruaro) e lo svincolo di Latisanaper consentire il getto della soletta (170 metri cubi di calcestruzzo di piano d’appoggio) sulla campata ... Leggi su udine20 (Di venerdì 24 settembre 2021) defaultAutovie Venete ha programmato nel fine settimana alcuni importantinotturni neltra Alvisopoli –didove sta proseguendo la costruzione della. Il cantiere avanza e nel corso della settimana sono stati, infatti, gettati 350 metri cubi di calcestruzzo sulle campate di riva del nuovo cavalcavia di svincolo del. Dalle ore 20,00 di sabato 25 settembre alle 09,00 di domenica 26, invece, verràin entrambe le direzioni di marcia ilcompreso tra l’allacciamento A4/A28 (di) e lo svincolo diper consentire il getto della soletta (170 metri cubi di calcestruzzo di piano d’appoggio) sulla campata ...

