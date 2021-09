Laura Ziliani uccisa per motivi economici: l’ipotesi al vaglio degli inquirenti. Spunta un’intercettazione (Di venerdì 24 settembre 2021) Ci sarebbe una questione di soldi dietro la morte di Laura Ziliani, l’ex vigilessa di Temù scomparsa L’8 maggio scorso e ritrovata l’8 agosto vicino ad un corso d’acqua. Fin dal ritrovamento dei resti, l’ipotesi che Laura Ziliani fosse rimasta vittima di un incidente durante un’escursione in montagna erano sfumate; la donna non aveva indosso abiti adatti ad una camminata tra i boschi ma era vestita con abbigliamento domestico, una vestaglia, delle pantofole… inoltre, il corpo di Laura Ziliani era totalmente irriconoscibile è stata identificata grazie agli orecchini e ad un dettaglio del piede. Lo scorso fine giugno erano stati inseriti nel registro degli indagati, con l’accusa di omicidio e occultamento di cadavere, due delle tre figlie della ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 24 settembre 2021) Ci sarebbe una questione di soldi dietro la morte di, l’ex vigilessa di Temù scomparsa L’8 maggio scorso e ritrovata l’8 agosto vicino ad un corso d’acqua. Fin dal ritrovamento dei resti,chefosse rimasta vittima di un incidente durante un’escursione in montagna erano sfumate; la donna non aveva indosso abiti adatti ad una camminata tra i boschi ma era vestita con abbigliamento domestico, una vestaglia, delle pantofole… inoltre, il corpo diera totalmente irriconoscibile è stata identificata grazie agli orecchini e ad un dettaglio del piede. Lo scorso fine giugno erano stati inseriti nel registroindagati, con l’accusa di omicidio e occultamento di cadavere, due delle tre figlie della ...

