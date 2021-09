Laura Ziliani, svolta nel caso: arrestate le figlie (Di venerdì 24 settembre 2021) Laura Ziliani era scomparsa a maggio e ad agosto era stato ritrovato il corpo. Con loro arrestato anche il fidanzato della figlia maggiore Laura Ziliani (foto Facebook)Questa mattina i carabinieri del Comando Provinciale di Brescia nella stessa provincia e in quella di Bergamo, su disposizione del Gip, hanno eseguito l’arresto delle figlie dell’ex vigilessa Laura Ziliani, scomparsa a maggio il cui corpo è stato ritrovato ad agosto. Le ragazze, di 26 e 19 anni, da giugno erano iscritte nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio volontario e occultamento di cadavere. Le manette sono scattate anche per il fidanzato della 26enne. I carabinieri e la Procura di Brescia aveva acceso i riflettori sui tre giovani quando duranti gli interrogatori, a ... Leggi su ck12 (Di venerdì 24 settembre 2021)era scomparsa a maggio e ad agosto era stato ritrovato il corpo. Con loro arrestato anche il fidanzato della figlia maggiore(foto Facebook)Questa mattina i carabinieri del Comando Provinciale di Brescia nella stessa provincia e in quella di Bergamo, su disposizione del Gip, hanno eseguito l’arresto delledell’ex vigilessa, scomparsa a maggio il cui corpo è stato ritrovato ad agosto. Le ragazze, di 26 e 19 anni, da giugno erano iscritte nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio volontario e occultamento di cadavere. Le manette sono scattate anche per il fidanzato della 26enne. I carabinieri e la Procura di Brescia aveva acceso i riflettori sui tre giovani quando duranti gli interrogatori, a ...

Advertising

Corriere : Il video del momento dell'arresto - IlBlogdiAndy : RT @Corriere: ?? Erano risultati sospetti, sin dalle prime ore dopo il ritrovamento del corpo di Ziliani, sia l’allarme dato troppo in frett… - zazoomblog : Morte Laura Ziliani: arrestate le due figlie per omicidio - #Morte #Laura #Ziliani: #arrestate… - infoitinterno : Laura Ziliani, arrestate le due figlie e il fidanzato della maggiore con l'accusa di omicidio volontario - infoitinterno : Giallo di Temù. Anche Mirto Milani in carcere per l'omicidio di Laura Ziliani -