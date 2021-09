Laura Ziliani, chi era: dall'amore per le tre figlie alla passione per la montagna (Di venerdì 24 settembre 2021) Brescia, 24 settembre 2021 - Dopo mesi di indagini è arrivata la svolta nel giallo di Laura Ziliani, l'ex vigilessa di Temù scomparsa circa sei mesi fa: questa mattina sono state arrestate le due ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 24 settembre 2021) Brescia, 24 settembre 2021 - Dopo mesi di indagini è arrivata la svolta nel giallo di, l'ex vigilessa di Temù scomparsa circa sei mesi fa: questa mattina sono state arrestate le due ...

Advertising

petergomezblog : Laura Ziliani, svolta nelle indagini: arrestate due figlie e il genero della vigilessa scomparsa. Le accuse: omicid… - fattoquotidiano : OMICIDIO DI LAURA ZILIANI Svolta nelle indagini: arrestate le due figlie e il genero - zazoomblog : Laura Ziliani chi era: dallamore per le tre figlie alla passione per la montagna - #Laura #Ziliani #dallamore… - Corriere : Le figlie di Laura Ziliani e quell’appello in lacrime in tv per ritrovare la madre - missfrancyfer : RT @chilhavistorai3: “Laura Ziliani è stata uccisa”: Arrestate due figlie e il fidanzato della maggiore per la morte della donna scomparsa… -