Laura Ziliani avvelenata nel giorno della festa della mamma: una torta per ucciderla? (Di venerdì 24 settembre 2021) La cronaca nera purtroppo quest’anno ci ha dato molto da raccontare e tra i drammi familiari, quelli in cui i figli hanno ucciso i genitori, sono tra i più cruenti. Dopo la storia di Benno Neumair, capace di uccidere i suoi genitori e di gettarli in un fiume, arriva anche la vicenda delle due figlie di Laura Ziliani che avrebbero, secondo chi indaga, ucciso con il fidanzato di una delle due, Laura. mamma Laura era rimasta da sola a badare alle sue tre figlie, dopo la tragica morte del marito, ucciso da una valanga mentre era in montagna. Laura gestiva il patrimonio che suo marito le aveva lasciato e lavorava anche come impiegata. E proprio il patrimonio che la donna aveva ereditato, sarebbe stato alla base di questo atroce omicidio. Laura, uccisa nel week end ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 24 settembre 2021) La cronaca nera purtroppo quest’anno ci ha dato molto da raccontare e tra i drammi familiari, quelli in cui i figli hanno ucciso i genitori, sono tra i più cruenti. Dopo la storia di Benno Neumair, capace di uccidere i suoi genitori e di gettarli in un fiume, arriva anche la vicenda delle due figlie diche avrebbero, secondo chi indaga, ucciso con il fidanzato di una delle due,era rimasta da sola a badare alle sue tre figlie, dopo la tragica morte del marito, ucciso da una valanga mentre era in montagna.gestiva il patrimonio che suo marito le aveva lasciato e lavorava anche come impiegata. E proprio il patrimonio che la donna aveva ereditato, sarebbe stato alla base di questo atroce omicidio., uccisa nel week end ...

