latitante Francesco Pelle rientra in Italia dal Portogallo

Advertising

serenel14278447 : 'Ndrangheta, estradato in Italia il latitante Francesco Pelle - reggiotv : Con un volo proveniente dal Portogallo, ha fatto rientro in Italia Francesco Pelle (conosciuto come Ciccio… - FalcionelliFede : RT @Viminale: Estradato dal Portogallo il boss Francesco Pelle. Salgono a 20 i latitanti di #ndrangheta fermati all'estero grazie alla coop… - stop_fake_news_ : AGI - E' rientrato dal Portogallo, con un aereo che lo ha portato fino allo scalo romano di Ciampino, Francesco P… - cirrid : RT @Viminale: Estradato dal Portogallo il boss Francesco Pelle. Salgono a 20 i latitanti di #ndrangheta fermati all'estero grazie alla coop… -

Ultime Notizie dalla rete : latitante Francesco

Agenzia ANSA

E' rientrato oggi dal Portogallo presso lo scalo aeroportuale di Ciampino il pericolosodi 'ndrangheta Pelle, classe 1977, scortato da personale del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia (SCIP) della Direzione Centrale della Polizia Criminale, guidata ...Eradal 2019. E' stato estradato in ItaliaPelle, noto come Ciccio Pakistan, boss 'ndranghetista che ha commesso la "strage di Natale" del 2006 - cui fece seguito quella di Duisburg ...Potenziato il servizio di customer care regionale e istituiti presidi di pronta attivazione con bus nelle tratte più frequentate ...Cantieri infiniti, buche, rifiuti ammonticchiati in ordine sparso e un generale senso di incuria e abbandono. Oggi in città prenderà il via il forum delle città Unesco e non si può dire certo che il c ...