L’Anteprima di Autunno Musicale | Matinèe Mozartiano dell’Orchestra da Camera di Caserta

Tempo di lettura: 5 minutiCaserta – In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, domenica 26 settembre 2021 alle ore 11,15, presso la Cappella Palatina della Reggia di Caserta avrà luogo L'Anteprima di Autunno Musicale 2021, evento realizzato nell'ambito del piano di valorizzazione partecipata del Sito vanvitelliano. In programma un frizzante "matinée Mozartiano" con l'Orchestra da Camera di Caserta diretta da Antonino Cascio e la partecipazione della violinista Maria Solozobova e del duo pianistico Marco Sollini e Salvatore Barbatano. Saranno eseguiti brani di Mozart: la Sinfonia n. 10 KV 74, il Concerto n. 5 per violino e orchestra KV 219 e il Concerto per due pianoforti e orchestra KV 365. Il concerto è una co-produzione ...

