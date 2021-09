Lady Huawei, accordo per il rientro in Cina evitando l'estradizione negli Usa (Di venerdì 24 settembre 2021) Meng Wanzhou è agli arresti domicioliari in Canada. E' stata arrestata nel 2018 per frode bancaria e violazioni delle sanzioni sull'Iran, su richiesta degli Stati Uniti Leggi su rainews (Di venerdì 24 settembre 2021) Meng Wanzhou è agli arresti domicioliari in Canada. E' stata arrestata nel 2018 per frode bancaria e violazioni delle sanzioni sull'Iran, su richiesta degli Stati Uniti

voceditalia : Accordo con gli Usa, Lady Huawei torna in Cina - Michele00410624 : NEW YORK, 24 SET - Il Dipartimento di Giustizia americano ha raggiunto un accordo che consentirà a 'Lady Huawei' -… - IlBlogdiAndy : RT @Corriere: Lady Huawei, accordo per il rientro in Cina della figlia del fondatore Meng Wanzhou - giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoInformazione Accordo per il rientro in #Cina della figlia del fondatore di #Huawei, Meng Wa… - Corriere : Lady Huawei, accordo per il rientro in Cina della figlia del fondatore Meng Wanzhou -

