Lady Gaga: "La mia carriera è una risposta al rifiuto sociale e al bullismo che ho subìto" (Di venerdì 24 settembre 2021) Lady Gaga non è solo eccentricità e provocazioni. In dodici anni di lunga e onorata carriera (ha vinto, tra i tanti riconoscimenti, un Oscar, un Grammy, un BAFTA e un Golden Globe tutti nello stesso anno), oltre al sangue finto e ai costumi appariscenti, ha dimostrato anche di essere una ragazza molto semplice, attaccata alla famiglia. I suoi genitori sono originari di Naso, in provincia di Messina. Tante le difficoltà che ha dovuto affrontare: dal rapporto traumatizzante con alcuni compagni di scuola alla violenza sessuale e alla depressione. Così si descrive in un'intervista al Corriere: Sono una ragazza cattolica che sa come funzionano le cose. Tutta la mia carriera è una risposta al bullismo di cui sono stata vittima. La mia vita è duro lavoro, rispetto e amore per la mia famiglia

