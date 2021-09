La Zingara torna in tv: com’è diventata oggi Cloris Brosca e cosa fa? Età, marito, figli, foto, Instagram (Di venerdì 24 settembre 2021) La Zingara torna in tv: una notizia che sicuramente rallegrerà chi è cresciuto negli anni Novanta davanti a Luna Park, il pre-serale di Rai Uno che aveva come momento clou il suo gioco finale, appena prima del telegiornale, con Cloris Brosca che leggeva le carte compresa la sua temutissima Luna Nera. Dal 3 ottobre alle... Leggi su donnapop (Di venerdì 24 settembre 2021) Lain tv: una notizia che sicuramente rallegrerà chi è cresciuto negli anni Novanta davanti a Luna Park, il pre-serale di Rai Uno che aveva come momento clou il suo gioco finale, appena prima del telegiornale, conche leggeva le carte compresa la sua temutissima Luna Nera. Dal 3 ottobre alle...

Advertising

zazoomblog : La Zingara torna in tv: ecco dove la vedremo - #Zingara #torna #vedremo - zazoomblog : La Zingara torna in tv: ecco dove la vedremo - #Zingara #torna #vedremo - zazoomblog : La Zingara torna in tv: ecco dove la vedremo - #Zingara #torna #vedremo - StraNotizie : La Zingara torna in tv: ecco dove la vedremo - 95_addicted : RT @GalantoMassimo: Torna in tv la Zingara (Cloris Brosca). E pure il gioco dei fagioli di Raffaella Carrà. #CitofonareRai2 Anteprima su @… -