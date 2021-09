La vita in diretta, aggredita a Colleferro una troupe di Alberto Matano (Di venerdì 24 settembre 2021) Un’inviata e un cameramen de “La vita in diretta”, condotto su Rai 1 da Alberto Matano, sono stati aggrediti mentre realizzavano un servizio per la trasmissione. I due erano a Colleferro, fuori dalla villa della Famiglia Bianchi. Marco e Gabriele Bianchi sono attualmente in carcere accusati dell’omicidio di Willy Monteiro. Nell’ultima puntata de “La vita in diretta” su Rai 1 due collaboratori di Alberto Matano, il conduttore, se Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 24 settembre 2021) Un’inviata e un cameramen de “Lain”, condotto su Rai 1 da, sono stati aggrediti mentre realizzavano un servizio per la trasmissione. I due erano a, fuori dalla villa della Famiglia Bianchi. Marco e Gabriele Bianchi sono attualmente in carcere accusati dell’omicidio di Willy Monteiro. Nell’ultima puntata de “Lain” su Rai 1 due collaboratori di, il conduttore, se Articolo completo: dal blog SoloDonna

