"La Trattativa non esiste". Per capirlo bastava seguire la logica, come diceva Giuliano Ferrara nove anni fa (Di venerdì 24 settembre 2021) Il 27 agosto 2012 Giuliano Ferrara interveniva a Bersaglio Mobile, il programma condotto da Enrico Mentana su La7. Al centro della puntata c'era Giorgio Napolitano, con la richiesta del Quirinale di sollevare davanti alla Consulta il conflitto d'attribuzione contro la Procura di Palermo perché conserva le intercettazioni indirette delle telefonate del capo dello stato con l'ex presidente del Senato, Nicola Mancino, coinvolto nell'inchiesta sulla presunta Trattativa stato mafia, condotta dai pm siciliani. "In estate fa caldo, i magistrati vogliono fare carriera in politica, vogliono fondare i partiti e siamo sottomessi a questa doppia canicola", diceva Ferrara. "Questa inchiesta di Palermo non sta in piedi. Non c'è stata una Trattativa tra lo stato e la mafia di tipo collusivo.

