La stretta del governo sugli statali No vax: quanti sono quelli non vaccinati che torneranno al lavoro col Green pass (Di venerdì 24 settembre 2021) Tempi difficili per i dipendenti pubblici che non hanno granché intenzione di vaccinarsi. Prima la fine dello smart working, poi l'obbligo di Green pass a partire dal 15 ottobre. Il pugno duro del governo Draghi – e in particolar modo del ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta – adesso dovrà fare i conti con i tanti lavoratori che hanno deciso, pur avendo tutto il tempo di farlo, di non vaccinarsi. Secondo una prima stima dell'esecutivo, contenuta nella relazione illustrativa che accompagna il Dpcm firmato dal premier Mario Draghi nel quale si stabilisce il ritorno in presenza del personale della pubblica amministrazione dal 15 ottobre, si legge che sarebbero 320 mila i dipendenti non ancora immunizzati. Il totale dei dipendenti pubblici in Italia è di 3,2 milioni: dunque, in percentuale, si tratta del 10 per cento ...

Ultime Notizie dalla rete : stretta del Da Ravenna vele in regata verso Trieste: è 'Go to Barcolana' Sottolinea la stretta relazione tra Ravenna e Trieste, Mitja Gialuz, presidente della Società ... " È il porto di riferimento del medio - basso Adriatico , uno scalo sicuro che ha più alberi che barche ...

Borsa: Milano debole con Europa, positiva Generali Ultima seduta della settimana senza grandi scosse per Piazza Affari, stretta tra qualche tensione sui titoli di Stato e l'attesa per il discorso del presidente della Fed Powell che comunque alla fine non ha fornito grandi segnali sul prossimo piano di riduzione dell'...

Criptovalute, stretta finale della Cina: messe al bando tutte le transazioni Il Sole 24 ORE Borsa: Milano debole con Europa, positiva Generali MILANO, 24 SET - Ultima seduta della settimana senza grandi scosse per Piazza Affari, stretta tra qualche tensione sui titoli di Stato e l'attesa per il discorso del presidente della Fed Powell che co ...

La Cina chiude alle criptovalute: crolla il valore del Bitcoin La Cina ha definito illegali le transazioni con criptovalute, il valore del Bitcoin ha fatto segnare quindi un crollo, ecco i dettagli ...

