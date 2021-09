La salute a tavola tra poke e tendenze californiane | il piatto hawaiano conquista gli italiani

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 24 settembre 2021) Èmania anche in Italia, dove alcune catene non solo si stanno espandendo sul territorio nazionale ma guardano anche all’estero. C’è stata l’era del sushi, poi quella del ramen (la zuppa giapponese a base di pollo, pesce o maiale e noodles) e adesso è il momento del. Dalle isole Hawaii, passando per la California, è arrivata in Italia la moda di questoesotico, fresco e soprattutto salutare. Che cos’è il? Undi ispirazione hawaiana (décor da surf al seguito), una sorta di insalatona servita in una divertente ciotola (la bowl) componibile con pesce crudo, riso o quinoa, verdure, yogurt, salse orientali e semi. Il termine “”, che vuol dire tagliato a cubetti, nasce dai piccoli pesci della barriera corallina che i pescatori hawaiani mangiavano sulle barche ...