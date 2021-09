La Pubblica amministrazione torna negli uffici dal 15 ottobre | Draghi ha firmato il Dpcm

(Di venerdì 24 settembre 2021) La modalità ordinaria di lavoro nelle Pubbliche amministrazioni dal 15ad essere quella in presenza. Ai dipendenti pubblici viene assicurato che il ritornoavvenga in condizioni di sicurezza, nel rispetto delle misure anti-Covid. È quanto prevede ildal presidente del Consiglio Marioquando mancano 21 giorni al “D-day” deglistatali dopo mesi di restrizioni e lavoro da remoto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Il manager di WINDTRE si è soffermato poi sulla esigenza di incentivare il processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione, centrale e locale, premessa indispensabile per una maggiore ...