La proposta di Pioli: «Superata la metà campo non si può tornare indietro» (Di venerdì 24 settembre 2021) “C’è una regola che inserirei: quando si supera la metà campo, poi non si può più tornare indietro”. La proposta è del tecnico del Milan Stefano Pioli, che ne ha parlato nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida contro lo Spezia. “Quanto sono importanti le 5 sostituzioni? Sono importantissimi, lo dico da tempo. Soprattutto L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 24 settembre 2021) “C’è una regola che inserirei: quando si supera la, poi non si può più”. Laè del tecnico del Milan Stefano, che ne ha parlato nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida contro lo Spezia. “Quanto sono importanti le 5 sostituzioni? Sono importantissimi, lo dico da tempo. Soprattutto L'articolo

Advertising

GonzaInterista : RT @90ordnasselA: La ringraziamo Signor Pioli, adesso daremo un’occhiata al suo palmares e vedremo se prendere la sua proposta in considera… - Imeon_97 : RT @90ordnasselA: La ringraziamo Signor Pioli, adesso daremo un’occhiata al suo palmares e vedremo se prendere la sua proposta in considera… - 90ordnasselA : La ringraziamo Signor Pioli, adesso daremo un’occhiata al suo palmares e vedremo se prendere la sua proposta in con… - CalcioFinanza : La proposta di Pioli in stile calcio a 5: «C'è una nuova regola che inserirei per un calcio più offensivo: superata… - sportli26181512 : #Notizie #Onefootball La proposta di Pioli: «Superata la metà campo non si può tornare indietro»: “C’è una regola c… -