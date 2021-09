«La Padrina» | il trailer del nuovo film con Isabelle Huppert

Leggi su vanityfair

Divertente, colorata, sgargiante e dotata di un'intuito sensazionale. È così che si presenta Isabelle Huppert in La Padrina – Parigi ha una nuova regina, la nuova commedia di Jean-Paul Salomé campione d'incassi in Francia che arriva finalmente al cinema in Italia il 14 ottobre. La storia ruota attorno a Patience, una traduttrice specializzata in intercettazioni telefoniche per la squadra antidroga che, un po' per noia e un po' per frustrazione, decide di mettersi in gioco in prima persona non appena intercetta una conversazione sui traffici poco raccomandabili del figlio di una donna a lei molto cara.