La mamma di Caserta ha un’idea | rompere i denti al figlio di 11 anni e chiedere soldi all’assicurazione

A Caserta un bambino di appena 11 anni è stato picchiato fino a perdere i denti da tre persone. Sono stati scoperti dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere insieme ai Carabinieri di Caserta un gruppo di individui che organizzava truffe assicurative spacciandole per incidenti stradali. Il gruppo, nel quale ci sono anche due avvocati L'articolo proviene da Leggilo.org.

