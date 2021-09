La Lazio non c’è ancora, il derby è già decisivo (Di venerdì 24 settembre 2021) La vera Lazio non può essere questa. Un pizzico più organizzata di quella vista con Milan e Galatasaray, ma ancora incapace di creare gioco e soprattutto azioni da gol. Il dato dei i tiri in porta contro il Torino è impietoso: i granata hanno centrato la porta di Reina il triplo delle volte. Non può bastare un pareggio per esultare, il sarrismo deve ancora sgorgare dalla testa dei giocatori in campo. La nota positiva viene ancora una volta dalla voglia di riscatto. Come contro il Cagliari, anche all’Olimpico di Torino la Lazio rimane in partita fino a tempo scaduto e trova il gol del pareggio con Immobile, che su rigore segna la sesta rete in cinque partite. Il merito questa volta va a Muriqi, entrato finalmente bene in partita: è lui che si procura il rigore realizzato da Ciro. Gli ultimi 15 minuti ... Leggi su italiasera (Di venerdì 24 settembre 2021) La veranon può essere questa. Un pizzico più organizzata di quella vista con Milan e Galatasaray, maincapace di creare gioco e soprattutto azioni da gol. Il dato dei i tiri in porta contro il Torino è impietoso: i granata hanno centrato la porta di Reina il triplo delle volte. Non può bastare un pareggio per esultare, il sarrismo devesgorgare dalla testa dei giocatori in campo. La nota positiva vieneuna volta dalla voglia di riscatto. Come contro il Cagliari, anche all’Olimpico di Torino larimane in partita fino a tempo scaduto e trova il gol del pareggio con Immobile, che su rigore segna la sesta rete in cinque partite. Il merito questa volta va a Muriqi, entrato finalmente bene in partita: è lui che si procura il rigore realizzato da Ciro. Gli ultimi 15 minuti ...

