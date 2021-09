La Lazio cerca il riscatto nel derby (Di venerdì 24 settembre 2021) Questa stagione di Serie A, è cominciata in modo altalenante per la Lazio. Le prime partite infatti sono terminate con risultati a favore, poi la sfida persa contro il Milan. La delusione della sconfitta è arrivata anche in Europa League e per tornare al campionato ordinario, si sono susseguiti una serie di pareggi. I biancocelesti devono recuperare: contro la Roma. Torino – Lazio termina con un pareggio: 1-1 all’Olimpico La Lazio cerca il riscatto: come si prepara al derby? Per la città di Roma, il derby è senza ombra di dubbio la partita che conta di più, la sfida unica e non paragonabile a nessun’altra. Per questo è necessario saper gestire la pressione, soprattutto se si proviene da due giornate in cui il bottino è stato scarso. È il caso della ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 24 settembre 2021) Questa stagione di Serie A, è cominciata in modo altalenante per la. Le prime partite infatti sono terminate con risultati a favore, poi la sfida persa contro il Milan. La delusione della sconfitta è arrivata anche in Europa League e per tornare al campionato ordinario, si sono susseguiti una serie di pareggi. I biancocelesti devono recuperare: contro la Roma. Torino –termina con un pareggio: 1-1 all’Olimpico Lail: come si prepara al? Per la città di Roma, ilè senza ombra di dubbio la partita che conta di più, la sfida unica e non paragonabile a nessun’altra. Per questo è necessario saper gestire la pressione, soprattutto se si proviene da due giornate in cui il bottino è stato scarso. È il caso della ...

