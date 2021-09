“La Juventus prende troppi goal per colpa del centrocampo”, le parole dell’ex calciatore (Di venerdì 24 settembre 2021) A Maracanà, l’ex difensore Pietro Vierchowod, ha analizzato il cammino della Juventus fino a questo momento. Secondo il Campione d’Italia nel’91 con la Sampdoria, la Vecchia Signora di Massimiliano Allegri fa fatica perché: “In altri campionati la Juventus ha iniziato male e poi ha recuperato terreno. Però devo dire che prende troppi gol. La colpa non è solo della difesa ma anche di un centrocampo che non fa abbastanza filtro e non aiuta neanche l’attacco. La mancanza di Ronaldo? Sì, si fa sentire, risolveva tanti problemi” TI PUÒ INTERESSARE ANCHE: Gravina: “L’apertura del Governo sull’aumento della capienza negli stadi è un’ottima notizia” L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di venerdì 24 settembre 2021) A Maracanà, l’ex difensore Pietro Vierchowod, ha analizzato il cammino dellafino a questo momento. Secondo il Campione d’Italia nel’91 con la Sampdoria, la Vecchia Signora di Massimiliano Allegri fa fatica perché: “In altri campionati laha iniziato male e poi ha recuperato terreno. Però devo dire chegol. Lanon è solo della difesa ma anche di unche non fa abbastanza filtro e non aiuta neanche l’attacco. La mancanza di Ronaldo? Sì, si fa sentire, risolveva tanti problemi” TI PUÒ INTERESSARE ANCHE: Gravina: “L’apertura del Governo sull’aumento della capienza negli stadi è un’ottima notizia” L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

