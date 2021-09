La Juventus esordisce in Coppa dei Campioni – 24 settembre 1958 – VIDEO (Di venerdì 24 settembre 2021) Il 24 settembre 1958, allo Stadio Comunale, la Juventus esordisce in Coppa dei Campioni superando il Wiener SK Il percorso della Juventus in Coppa dei Campioni comincia la sera del 24 settembre 1958. Un percorso lungo ed intenso, fatto di gioie e di dolori, di successi e – purtroppo – anche di tragedie. La prima pagina del romanzo viene così scritta contro gli austriaci del Wiener SK, superato per 3-1 allo Stadio Comunale. A decidere le sorti della partita una tripletta di Sivori, protagonista di quella squadra insieme a Charles e Boniperti. Iscriviti alla newsletter "Almanacco del Calcio" ISCRIVIMI Accetto la Privacy Policy L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 24 settembre 2021) Il 24, allo Stadio Comunale, laindeisuperando il Wiener SK Il percorso dellaindeicomincia la sera del 24. Un percorso lungo ed intenso, fatto di gioie e di dolori, di successi e – purtroppo – anche di tragedie. La prima pagina del romanzo viene così scritta contro gli austriaci del Wiener SK, superato per 3-1 allo Stadio Comunale. A decidere le sorti della partita una tripletta di Sivori, protagonista di quella squadra insieme a Charles e Boniperti. Iscriviti alla newsletter "Almanacco del Calcio" ISCRIVIMI Accetto la Privacy Policy L'articolo proviene da Calcio News 24.

