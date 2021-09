La frase di Enrico Mentana che ha fatto arrabbiare (di nuovo) i tifosi della Juventus | VIDEO (Di venerdì 24 settembre 2021) Il tifo calcistico è un qualcosa di irrazionale. Quando si parla di pallone, infatti, basta una battuta per provocare polemiche inutili e sterili. La storia recente (perché i social hanno acuito questo fenomeno) ha regalato diversi episodi di questo tipo e oggi sta accadendo lo stesso per una frase pronunciata da Enrico Mentana nel corso del suo collegamento in diretta con il seminario Interspac, il gruppo di tifosi dell’Inter che sta proponendo l’azionariato popolare per aiutare il club. Ecco le parole dell’ineffabile #Mentana, che giusto nella frase precedente aveva ricordato che “il tifo deve essere: rispetto degli avversari!”. Sciapò! https://t.co/ChCBPqyaRJ pic.twitter.com/CRUdXuzFTd — Nino Flash (@NonSoloJuve) September 24, 2021 Enrico Mentana ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 24 settembre 2021) Il tifo calcistico è un qualcosa di irrazionale. Quando si parla di pallone, infatti, basta una battuta per provocare polemiche inutili e sterili. La storia recente (perché i social hanno acuito questo fenomeno) ha regalato diversi episodi di questo tipo e oggi sta accadendo lo stesso per unapronunciata danel corso del suo collegamento in diretta con il seminario Interspac, il gruppo didell’Inter che sta proponendo l’azionariato popolare per aiutare il club. Ecco le parole dell’ineffabile #, che giusto nellaprecedente aveva ricordato che “il tifo deve essere: rispetto degli avversari!”. Sciapò! https://t.co/ChCBPqyaRJ pic.twitter.com/CRUdXuzFTd — Nino Flash (@NonSoloJuve) September 24, 2021...

Advertising

fattoquotidiano : LA FRASE DEL GIORNO Enrico Letta, per la trentesima volta: “Salvini ormai all’opposizione del governo” Già, ma dime… - neXtquotidiano : La frase di Enrico #Mentana che ha fatto arrabbiare (di nuovo) i tifosi della Juventus | VIDEO - EmilianoCarusel : @slopis55 @Enrico__Costa @lauracesaretti1 Quella frase non è scritta nella sentenza, ma sul Fatto Quotidiano. - ENRICO_V : @Nonnohyunmrd correggimi tu maestrino che non sai capire il senso di una frase se non hai un dizionario in mano! - ENRICO_V : @alioscia16 perchè non mi correggi tu ? visto che per un pseudo verbo sbagliato non sei in grado di capire una frase! -