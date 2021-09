La fiera degli ambulanti di Vasto nel ricordo del teatino Pierpaolo Di Bartolomeo (Di venerdì 24 settembre 2021) Domenica 26 settembre torna a Vasto l'evento fieristico 'ambulanti in città' in una città vestita a festa in occasione dei festeggiamenti in onore di San Michele. Lungo via Giulio Cesare e dintorni ... Leggi su chietitoday (Di venerdì 24 settembre 2021) Domenica 26 settembre torna al'evento fieristico 'in città' in una città vestita a festa in occasione dei festeggiamenti in onore di San Michele. Lungo via Giulio Cesare e dintorni ...

Advertising

virginiaraggi : Grazie all’Assemblea degli Iscritti del @Mov5Stelle per avermi votata nel Comitato di Garanzia. Sono fiera di svolg… - _Nico_Piro_ : E ora la fiera dell'imbecillità. Questo signore è parlamentare del Montana e si oppone all'arrivo di 75 rifugiati c… - vivaelbarca : @mirkonicolino Facciamo la fiera degli esterni d’attacco - VietatoMorireE : Vedere che c’è anche Willie (e non solo lui degli artisti che seguo, per fortuna) mi riempie davvero il cuore. Fier… - _taexscenery : comunque è davvero surreale che i Bangtan siano stati scelti nel collaborare con una delle band più famose degli ul… -