La digitalizzazione nel mondo del lavoro e la disuguaglianza di genere

Il GEI (Indice sull'uguaglianza di genere) è uno strumento sviluppato dall'EIGE (European Institute for Gender Equality) per misurare i progressi dell'uguaglianza di genere in UE. L'indice assegna un punteggio complessivo a ogni singolo paese membro e all'Unione Europea nel suo complesso. Il punteggio si basa su una scala da uno a cento, dove 1 corrisponde a una totale disparità e 100 alla totale parità. Il punteggio rileva le differenze tra donne e uomini e i livelli di realizzazione in sei aree: lavoro, denaro, conoscenza, tempo, potere e salute, nonché nelle relative sottoaree. Rientrano nell'indice altre due aree che però non incidono sul punteggio finale: disuguaglianze intersezionali e violenza sulle donne. L'area delle disuguaglianze intersezionali mostra come elementi quali disabilità, età, livello di istruzione, paese di ...

