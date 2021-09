La Cina è ancora un buon posto dove investire? Dubbi e certezze di Goldman Sachs (Di venerdì 24 settembre 2021) Affidabilità, che poi fa rima con investimenti. Mai come in queste settimane c’è da chiedersi se la Cina travolta dalla crisi di Evergrande (che come da previsioni non ha pagato nemmeno le ultime cedole, relative a una trance di debito onshore da 84 milioni di dollari) e in piena crociata anti-Fintech possa considerarsi ancora un Paese nel quale investire i propri capitali. In Goldman Sachs se lo sono chiesto nel report dal titolo abbastanza chiaro Is China Investable? Per trovare una risposta a questa domanda, la banca d’affari americana si è rivolta a quattro economisti di punta: Hui Shan, Chief economist di Goldman Sachs China, George Magnus dell’Università di Oxford, David Li dell’Università di Tsinghua e Jude Blanchette esperta del Csis. Ebbene, c’è disaccordo tra ... Leggi su formiche (Di venerdì 24 settembre 2021) Affidabilità, che poi fa rima con investimenti. Mai come in queste settimane c’è da chiedersi se latravolta dalla crisi di Evergrande (che come da previsioni non ha pagato nemmeno le ultime cedole, relative a una trance di debito onshore da 84 milioni di dollari) e in piena crociata anti-Fintech possa considerarsiun Paese nel qualei propri capitali. Inse lo sono chiesto nel report dal titolo abbastanza chiaro Is China Investable? Per trovare una risposta a questa domanda, la banca d’affari americana si è rivolta a quattro economisti di punta: Hui Shan, Chief economist diChina, George Magnus dell’Università di Oxford, David Li dell’Università di Tsinghua e Jude Blanchette esperta del Csis. Ebbene, c’è disaccordo tra ...

formichenews : La #Cina è ancora un buon posto dove investire? Dubbi e certezze di @GoldmanSachs L'articolo di @gianluzappo… - laperlaneranera : RT @laperlaneranera: Ancora più radicale il bavaglio di Stato sul Covid, su proposta di un ex grillino; Giorgio TriZZino In CINA chiudono… - laperlaneranera : Ancora più radicale il bavaglio di Stato sul Covid, su proposta di un ex grillino; Giorgio TriZZino In CINA chiudo… - stefano__inga : Super news: La #Cina banna #Bitcoin. I dati più aggiornati dicono che non fosse ancora successo questa settimana.… - Mattia2814 : @Riccard63831835 @crypto_gateway Ancor di più quelli che vendono ancora per ste sparate dalla Cina -