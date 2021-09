La «chirurgia etica» contro l’abuso di interventi estetici

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 24 settembre 2021) Anche quest’anno è iniziato il GF Vip. Ben ventiquattro le celeb (e così dette tali) che sono entrate nella leggendaria casa di Cinecittà. Per avere qualcosa di cui sparlare, è chiaro, in molti ancora spiano attraverso lo schermo le dinamiche tra i concorrenti. Ma qualcosa in quest’edizione è saltata subito all’occhio. Prima di tutto Raffaella Fico, ritornata là dove per lei la carriera è iniziata. Dal 2008 (l’anno in cui ha partecipato al Grande Fratello) a oggi, però, qualcosa è decisamente cambiato. Il suo aspetto si è modificato, complici ritocchi e ritocchini che hanno aizzato su Instagram commenti per aver esagerato con la chirurgia estetica. La starlette napoletana ha ammesso di aver rifatto il seno tra i 22 e i 23 anni, ma molti l’hanno accusata di aver messo il bisturi su ben altro. Raffaella Fico nel 2008 (a sinistra), nel 2021 (a destra). Foto Ipa e @ficoraffaella su Instagram