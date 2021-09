La celebrità cinese che il regime ha cancellato da Internet

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 24 settembre 2021) Se fosse per quello che si trova in rete, Zhao Wei non sarebbe nemmeno esistita. Eppure, la 45enne attrice e regista– una delle più celebri degli ultimi 20 anni – ha diretto film che hanno vinto premi, ha venduto milioni di dischi (è anche cantante) e su Weibo, il quasi-twitter, ha ammassato 86 milioni di follower. Con i suoi capitali, ha anche fatto importanti investimenti nei settori tecnologici e dello spettacolo. Senza nessuna spiegazione, ilha deciso di cancellarla da. Se la si cerca sui servizi di streaming, non compare. Le sue produzioni sono scomparse. Perfino i suoi riferimenti nelle pagine Wikipedia (il corrispettivo) non ci sono più. Se, come spiega il Wall Street Journal, si cerca il nome del regista di “So Young”, quello che ...