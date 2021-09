La casa di carta: il promo annuncia un addio impensabile dopo Tokyo (Di venerdì 24 settembre 2021) La casa di carta ha lanciato il promo della prossima stagione che verrà trasmessa a dicembre. Il video fa pensare ad altri possibili addii dalla serie dopo la morte di Tokio. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta. promo della casa di cartaMeno di un mese fa è uscita la nuova stagione della casa di carta. In molti pensavano che questa sarebbe stata l’ultima volta, ma invece no, il regista, Alex Pina, ha deciso che ci sarà anche un secondo volume della quinta stagione. Se non l’avete ancora vista, fermatevi e andate a vederla, perché stiamo per rivelare alcuni spoiler. Molti fan sono rimasti senza parole quando alla fine dell’ultima puntata abbiamo visto Tokio sacrificarsi per salvare la banda. Una valle di lacrime ... Leggi su formatonews (Di venerdì 24 settembre 2021) Ladiha lanciato ildella prossima stagione che verrà trasmessa a dicembre. Il video fa pensare ad altri possibili addii dalla seriela morte di Tokio. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.delladiMeno di un mese fa è uscita la nuova stagione delladi. In molti pensavano che questa sarebbe stata l’ultima volta, ma invece no, il regista, Alex Pina, ha deciso che ci sarà anche un secondo volume della quinta stagione. Se non l’avete ancora vista, fermatevi e andate a vederla, perché stiamo per rivelare alcuni spoiler. Molti fan sono rimasti senza parole quando alla fine dell’ultima puntata abbiamo visto Tokio sacrificarsi per salvare la banda. Una valle di lacrime ...

