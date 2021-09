La "Bestia" di Conte (Di venerdì 24 settembre 2021) Se la “Bestia”, la rutilante macchina da guerra comunicativa di Matteo Salvini, non se la passa benissimo dopo il forfait del suo ideatore e dominus, Luca Morisi, quella a lei vagamente ispirata di Giuseppe Conte gode di ottima salute e punta a soppiantarla per potenza di fuoco. Quasi cinque milioni di follower su Facebook per post che, come ha svelato a Luca Telese in una recente intervista, raggiungono ognuno quasi un milione e mezzo di italiani, la struttura che segue l’ex premier è stata messa in piedi da Rocco Casalino, suo braccio destro dai tempi di Palazzo Chigi. Rendere il volto di Conte il più possibile riconoscibile, sfruttarne il consenso popolare come volano per gonfiare le ali del Movimento 5 stelle, trasformare il consenso popolare sulla sua persona in voti per il partito. Questi i tre obbiettivi che si è posto lo spin ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 24 settembre 2021) Se la “”, la rutilante macchina da guerra comunicativa di Matteo Salvini, non se la passa benissimo dopo il forfait del suo ideatore e dominus, Luca Morisi, quella a lei vagamente ispirata di Giuseppegode di ottima salute e punta a soppiantarla per potenza di fuoco. Quasi cinque milioni di follower su Facebook per post che, come ha svelato a Luca Telese in una recente intervista, raggiungono ognuno quasi un milione e mezzo di italiani, la struttura che segue l’ex premier è stata messa in piedi da Rocco Casalino, suo braccio destro dai tempi di Palazzo Chigi. Rendere il volto diil più possibile riconoscibile, sfruttarne il consenso popolare come volano per gonfiare le ali del Movimento 5 stelle, trasformare il consenso popolare sulla sua persona in voti per il partito. Questi i tre obbiettivi che si è posto lo spin ...

Advertising

AngelaBez3 : @HuffPostItalia Quello che c'è dietro la 'bestia' di Conte è fuffa. Rimpiango i Berlinguer, i Moro, i Forlani, i F… - PietroSalvatori : La 'Bestia' di Conte Come lavora la struttura comunicativa messa in piedi da Rocco Casalino, tra filmati e selfie,… - HuffPostItalia : La 'Bestia' di Conte - Renato47Rm : RT @uzupetru: ?? ?? ?? ?? LA #BESTIA SIAMO NOI +++ STANDING OVATION PER #CONTE IN TUTTE LE PIAZZE +++ Il leader del #M5S? #ComeUnaRockStar… - SofiaMa07413947 : RT @uzupetru: ?? ?? ?? ?? LA #BESTIA SIAMO NOI +++ STANDING OVATION PER #CONTE IN TUTTE LE PIAZZE +++ Il leader del #M5S? #ComeUnaRockStar… -