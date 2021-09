La battaglia per il Leone. Cosa succederà alle Generali dopo il blitz di Mediobanca (Di venerdì 24 settembre 2021) Lo scontro in campo aperto può iniziare. Quando ormai sull’Italia era calata la sera, Mediobanca ha fatto capire a Francesco Gaetano Caltagirone e Leonardo Del Vecchio di che pasta sono fatti a Piazzetta Cuccia. Come a dire niente e nessuno potrà scalzare Mediobanca dalle Generali. E così, alla fine, la contraerea si è alzata e ha fatto fuoco contro chi vuole mettere in discussione mezzo secolo di egemonia nel Leone. L’istituto guidato da Alberto Nagel ha comunicato di aver sottoscritto “con una primaria controparte di mercato un’operazione di prestito titoli avente ad oggetto 70 milioni di azioni Assicurazioni Generali, pari al 4,42% del capitale sociale della compagnia. Operazione che porta i diritti di voto di Piazzetta Cuccia al 17,22%, ed effettuata all’indomani dell’ultimo ... Leggi su formiche (Di venerdì 24 settembre 2021) Lo scontro in campo aperto può iniziare. Quando ormai sull’Italia era calata la sera,ha fatto capire a Francesco Gaetano Caltagirone e Leonardo Del Vecchio di che pasta sono fatti a Piazzetta Cuccia. Come a dire niente e nessuno potrà scalzare. E così, alla fine, la contraerea si è alzata e ha fatto fuoco contro chi vuole mettere in discussione mezzo secolo di egemonia nel. L’istituto guidato da Alberto Nagel ha comunicato di aver sottoscritto “con una primaria controparte di mercato un’operazione di prestito titoli avente ad oggetto 70 milioni di azioni Assicurazioni, pari al 4,42% del capitale sociale della compagnia. Operazione che porta i diritti di voto di Piazzetta Cuccia al 17,22%, ed effettuata all’indomani dell’ultimo ...

