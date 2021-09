Karembeu sul caso Maignan | «Lui è stato professionale | ma dove sono FIFA e UEFA?»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 24 settembre 2021) Christian Carembeu ha parlato di quanto accaduto a Mikecon gli insulti razzisti all’Allianz Stadium. Le sue parole Christian, ex giocatore di Serie A, Premier League e Ligue 1 e non solo, ha commentato quanto accaduto al connazionale Mikeall’ALlianz STadium. Le sue parole in un’intervista a La Stampa.– «, ha usato parole forti e pensate come ha insegnato il Black lives Matter».– «Giusto. Fanno campagne sul rispetto, masta?, il sindacato Fifpro mettono a punto dei protocolli, qui però serve la repressione, il pugno duro. Il razzismo va aggredito come èfatto con l’hooliganismo. L’Inghilterra era felice di non giocare ...