Juventus, Zoff difende Szczesny: "Ha salvato la Juve" (Di venerdì 24 settembre 2021) Zoff: "Szczesny? Un grande" Ha parlato a Tuttosport Dino Zoff, portiere istituzionale, leggenda della Juve e della Nazionale. Zoff ha difeso Szczesny, dicendo: "Contro lo Spezia ha messo del suo e anche qualcosa in più: quell'intervento ha letteralmente salvato la partita della Juventus, in un momento in cui i bianconeri proprio non potevano permettersi un altro passo falso". Quindi fondamentale la prestazione del portiere polacco durante l'ultima partita contro lo Spezia, risollevandosi decisamente dopo le pessime uscite di inizio stagione, le quali avevano fatto ripensare i tifosi Juventini alla trattative estive con Donnarumma. "Juve da scudetto? Tutto è possibile"

