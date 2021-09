Juventus Women, le convocate ufficiali per la sfida contro l’Empoli: fuori Sara Gama (Di venerdì 24 settembre 2021) Niente da fare per il capitano della Juventus Women, Sara Gama, che avendo subito un infortunio in nazionale sembrava poter recuperare, ma evidentemente non l’ha pensata allo stesso modo Joe Montemurro. La numero 3 bianconera rimarrà a casa e non accompagnerà le compagne nella partita contro l’Empoli. Domani alle 12:30 i due club si scontreranno a Vinovo per la quarta giornata di Serie A, con la Juve che cercherà di continuare la serie positiva di vittorie consecutive. Di seguito la lista delle convocate di Montemurro pubblicata su Twitter: ?Our Squad List for #JuveEmpoli ????— Juventus Women (@JuventusFCWomen) September 24, 2021 L'articolo proviene da Tuttojuve24.it. Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 24 settembre 2021) Niente da fare per il capitano della, che avendo subito un infortunio in nazionale sembrava poter recuperare, ma evidentemente non l’ha pensata allo stesso modo Joe Montemurro. La numero 3 bianconera rimarrà a casa e non accompagnerà le compagne nella partita. Domani alle 12:30 i due club si scontreranno a Vinovo per la quarta giornata di Serie A, con la Juve che cercherà di continuare la serie positiva di vittorie consecutive. Di seguito la lista delledi Montemurro pubblicata su Twitter: ?Our Squad List for #JuveEmpoli ????—(@FC) September 24, 2021 L'articolo proviene da Tuttojuve24.it.

Advertising

BiancoNero1905 : Juventus Women - Empoli Ladies, le convocate di Mister Montemurro #Juve #JuventusWomen #FinoAllaFine #ForzaJuve - gilnar76 : Convocate #Juventus Women per l’Empoli: assente Gama. La lista di Montemurro #Finoallafine #Forzajuve #LiveAhead… - junews24com : Convocate Juventus Women per l'Empoli: assente Gama. La lista di Montemurro - - gilnar76 : Empoli, Ulderici verso la #Juventus Women: «Sappiamo quanto sono forti» #Finoallafine #Forzajuve #LiveAhead #Seriea - TUTTOJUVE_COM : Ulderici (allenatore Empoli): 'La Juventus Women? Ha giocatrici molto forti, noi abbiamo voglia di far bene' -