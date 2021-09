Juventus | Vierchowod su Allegri | “I cavalli di ritorno non vanno mai bene”

Leggi su tuttojuve24

(Di venerdì 24 settembre 2021) Intervenuto ai microfoni di “Maracanà”, trasmissione radiofonica in onda su TMW Radio, Pietro, ex difensore di, Sampdoria, Roma e Fiorentina tra le tante, non ha avuto parole al miele per l’allenatore bianconero Massimiliano: “Dopo aver vinto, tornare in una squadra dove va via il giocatore migliore e devi ricostruire tutto è uno sbaglio. La gente si aspetta il massimo e tu lo hai già dato prima. Hai avuto l’opportunità di vincere anche delle Champions ma non lo hai fatto. Idinonmai. Devi costruire una squadra col giusto mix tra campioni e giovani, sennò non vai da nessuna parte. Lanon può permettersi di stare 2-3 anni senza vincere”. Successivamente, ha voluto spendere due parole ...