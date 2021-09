Juventus Under 23, Soulé rinnova fino al 2024 con opzione fino al 2026 (Di venerdì 24 settembre 2021) Matias Soulé ha convinto la società e ha appena firmato il contratto che lo legherà alla Juventus Under 23 fino al 2024, con opzione per un’estensione fino al 2026. Il classe 2003 ha mostrato il suo talento sia con la primavera sia nel ritiro pre stagionale vissuto con Allegri. L’argentino è già andato a segno con la squadra di Lamberto Zauli, con la sua doppietta ha deciso il match di Coppa Italia Serie C contro la FeralpiSalò. Buone prestazioni fin ora per l’attaccante che adesso potrà continuare a giocare per la Vecchia Signora forte di un contratto importante e della fiducia del club. Di seguito l’ufficializzazione del contratto sull’account Twitter della Juventus Under ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 24 settembre 2021) Matiasha convinto la società e ha appena firmato il contratto che lo legherà alla23al, conper un’estensioneal. Il classe 2003 ha mostrato il suo talento sia con la primavera sia nel ritiro pre stagionale vissuto con Allegri. L’argentino è già andato a segno con la squadra di Lamberto Zauli, con la sua doppietta ha deciso il match di Coppa Italia Serie C contro la FeralpiSalò. Buone prestazioni fin ora per l’attaccante che adesso potrà continuare a giocare per la Vecchia Signora forte di un contratto importante e della fiducia del club. Di seguito l’ufficializzazione del contratto sull’account Twitter della...

Juventus, UFFICIALE: rinnova un centrocampista Commenta per primo Matias Soulé , centrocampista della Juventus Under 23 , rinnova il proprio contratto coi bianconeri: il classe 2003 ha firmato fino al 2024, con opzione per estensione fino al 2026.

Juventus Under 15: tra campionato e crescita del gruppo, Benesperi fissa gli obiettivi

