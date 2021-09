Juventus, rinnovo Dybala: si può chiudere sabato. Le ultime (Di venerdì 24 settembre 2021) La Juventus si avvicina alla rinnovo di Paulo Dybala: l’ultima offerta dei bianconeri alla Joya Scrive La Gazzetta dello Sport: ogni giorno pare essere quello giusto per l’incontro decisivo tra Jorge Antun e la Juventus ma la fumata bianca si fa attendere. Le parti che hanno intensificato i contatti sono però convinte che si chiuderà presto. Dall’offerta iniziale di 7+bonus la Juventus sembrerebbe disposta ad arrivare a 8+bonus. L’obiettivo della Juve è quello di non gravare troppo sul bilancio, quello di Dybala diventare il giocatore più pagato della Juve (De Ligt è a 8+4), anche non nell’immediato. La distanza ora è minima. Il prossimo appuntamento è previsto sabato, anche perché la prossima settimana il procuratore di Dybala tornerà in Argentina. ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 24 settembre 2021) Lasi avvicina alladi Paulo: l’ultima offerta dei bianconeri alla Joya Scrive La Gazzetta dello Sport: ogni giorno pare essere quello giusto per l’incontro decisivo tra Jorge Antun e lama la fumata bianca si fa attendere. Le parti che hanno intensificato i contatti sono però convinte che si chiuderà presto. Dall’offerta iniziale di 7+bonus lasembrerebbe disposta ad arrivare a 8+bonus. L’obiettivo della Juve è quello di non gravare troppo sul bilancio, quello didiventare il giocatore più pagato della Juve (De Ligt è a 8+4), anche non nell’immediato. La distanza ora è minima. Il prossimo appuntamento è previsto, anche perché la prossima settimana il procuratore ditornerà in Argentina. ...

