Juventus, rinnovo Dybala: ora ci siamo (Di venerdì 24 settembre 2021) L'importanza di Dybala Per la Juventus, Paulo Dybala è un calciatore fondamentale, o meglio, lo è tornato, in quanto nelle due stagioni passate con Pirlo e Sarri non ha avuto moltissimo spazio, complici anche una serie di infortuni. Ma ora è tornato Allegri, colui che lo aveva fortemente voluto in bianconero, che l'ha lanciato, che l'ha fortemente considerato. E ancora una volta, la Juve di Allegri punta tanto sull'argentino, anche per questo il rinnovo sarebbe una soluzione importante per entrambe le parti. La fumata bianca è vicina Allegri e DybalaIl contratto di Dybala scadrà nel giugno del 2022, per questo la Juventus ha fretta di chiudere la trattativa. Il prossimo incontro, come riporta Goal.com, probabilmente dopo la sfida contro la Sampdoria a ...

