Johnny Depp: “Nessuno è al sicuro, le cose sono fuori controllo”. L’affondo contro la cancel culture nel cinema (Di venerdì 24 settembre 2021) “Nessuno è al sicuro”. È categorico Johnny Depp nello schierarsi contro la “cancel culture” che da qualche anno il mondo del cinema ma non solo mette in atto nei confronti di un attore piuttosto che di scene o interi film del passato in nome del “politically correct”. L’occasione per parlarne è stata la conferenza stampa del Festival di San Sebastian, in Spagna, dove la star de I pirati dei Caraibi è stato premiato con il Donostia Award, un riconoscimento che gli è stato conferito non senza polemiche perché l’attore americano è stato il protagonista di un discusso processo per violenza coniugale domestica che lo ha portato in tribunale contro l’ex moglie Amber Heard. Depp ha detto di sentirsi “super onorato” di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 settembre 2021) “è al”. È categoriconello schierarsila “” che da qualche anno il mondo delma non solo mette in atto nei confronti di un attore piuttosto che di scene o interi film del passato in nome del “politically correct”. L’occasione per parlarne è stata la conferenza stampa del Festival di San Sebastian, in Spagna, dove la star de I pirati dei Caraibi è stato premiato con il Donostia Award, un riconoscimento che gli è stato conferito non senza polemiche perché l’attore americano è stato il protagonista di un discusso processo per violenza coniugale domestica che lo ha portato in tribunalel’ex moglie Amber Heard.ha detto di sentirsi “super onorato” di ...

